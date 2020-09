Przyłębska o działaniach UE względem Polski: To są daleko idące nadużycia

W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski przyjął rezolucję przeciwko Polsce, w której zarzucił Warszawie brak praworządności oraz prześladowania osób LGBT. Prezes Przyłębska stwierdziła, że te zarzuty są bezzasadne.

– Polska, jak każde państwo Unii Europejskiej ma prawo kształtować swoje wewnętrzne regulacje, również w zakresie reformy wymiaru sprawiedliwości, chociażby dla usprawnienia i przyspieszenia postępowania. Jeżeli chodzi państwa członkowskie, to tutaj każde państwo jest suwerenne – powiedziała.

Przyłębska odpierała także zarzuty rzecznika Komisji Europejskiej, który stwierdził, że o ile KE nie ma wątpliwości, co do praworządności Sądu Najwyższego, o tyle względem Trybunału Konstytucyjnego takie wątpliwości występują.

– Trybunał Konstytucyjny nie jest upolityczniony. Trybunał działa i funkcjonuje zgodnie z obowiązującą w Polsce konstytucją, składa się z 15 całkowicie niezawisłych i niezależnych sędziów, a formułowane, także w europejskiej w przestrzeni publicznej zarzuty nie znajdują żadnego uzasadnienia w stanie faktycznym i prawnym – powiedziała prezes TK.

Julia Przyłębska odniosła się także do zarzutów sformułowanych przez unijną komisarz Verę Jourovą. – To już są moim zdaniem daleko idące nadużycia. Jest to przenoszenie politycznego dyskursu na grunt merytoryczny, prawny. Formułowanie zarzutu i próba karania państwa członkowskiego tylko na podstawie takiego nierzetelnego postępowania w mojej ocenie jest nadużyciem prawa, nadużyciem pewnej zasady (...) dochodzenia prawdy obiektywnej – stwierdziła.

Czytaj także:

Zybertowicz: Część elit Zachodu uległa ideologicznemu opętaniu



Czytaj także:

Zniesiono zakaz połączeń lotniczych z Francją. MSZ wyjaśnia dlaczego