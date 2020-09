"Syndrom Bolka", "starość dla niektórych jest okrutna". Bezlitosne reakcje na satyrę Manna o Mierzei Wiślanej

– Nie wiem, czy Pani się orientuje, że obecnie na Mierzei Wiślanej mają swoje siedliska zwierzęta z bardzo rzadkiego gatunku, bardzo rzadki gatunek żubra - mówi Mann. Na zdziwienie rozmówczyni reaguje: – Nie widziała Pani żubra? Łapy, łeb taki pomarszczony i się chowa do skorupy przestraszony.

W końcu przyznaje rację, że chyba chodzi jednak o żółwia. – No żółw przejęzyczyłem się. I to na "żu" i to na "żó" – żółw. Żółwie, proszę Państwa, one wyginają, znaczy wyginowują... – mówi dalej Mann.

Później snuje opowieść o dwóch rodzinach żółwi, które ze sobą walczą, więc, żeby nie wyginęły, trzeba je rozdzielić, robiąc przekop.

"Żarty" raczej nie rozśmieszyły internautów, którzy masowo wyrazili zniesmaczenie nagraniem. Wielu z nich sugerowało, że satyryk był pod wpływem alkoholu.

"A miałam go za inteligentnego faceta", "Myśli, że to jego szansa na sukces. A to tylko oświadczenie komunisty", "Co mu się na starość z głową porobiło???", "Klepie bez sensu. Ani to dowcipne ani mądre. Zestarzał się już bardzo i to słychać", "Kiedyś Mann dysponował poczuciem humoru, ciętą ripostą albo celną aluzją, a teraz jego żarty śmieszą tak samo jak widok oszczanego faceta" – czytamy w komentarzach.

