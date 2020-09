Co ze Zjednoczoną Prawicą? Cymański: Po kłótni nadchodzi czas osiągnięcia konsensusu

Od kilku dni media spekulują odnośnie tego, czy kierownictwo PiS dogada się z Solidarną Polską. Wczorajsze długie spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro miało pomóc w unormowaniu sytuacji. Według polityka Solidarnej Polski Tadeusza Cymańskiego rozmowy zaowocowały pozytywnym rozwiązaniem. – W polityce jestem wiele lat. Niejedno widziałem i doświadczenie pozwala mi domniemywać, że po okresie kłótni nadchodzi czas osiągnięcia konsensusu. Wierzę w to, że rozmowa prezesa PiS ze Zbigniewem Ziobro była owocna. Ufam Zbyszkowi i wiem, że zrobił wszystko co mógł, aby naprawić obecną sytuację – mówi nam Tadeusz Cymański.

Polityk Solidarnej Polski zauważył też, że powodem kłótni w Zjednoczonej Prawicy nie jest jedynie „Piątka dla zwierzą”, czy covidowa. – Nie wierzę w to, że jedynym problemem są dwie kontrowersyjne dla niektórych ustawy. Dziś rano słuchałem wypowiedzi Radosława Fogla, który jest prawą ręką prezes.On także mówił, że powodem niezgody nie jest tylko ustawa dotycząca zwierząt. Jego zdaniem problemy nawarstwiały się od jakiegoś czasu i doprowadziły do wybuchu. Zapalnikiem były oczywiście ostatnie wydarzenia, ale nie one przesądziły o obecnej sytuacji. Sama ustawa nie może być problemem. Jednak warto wyjaśnić tę napiętą sytuację, aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych zdarzeń. Nie chcemy się kłócić – podkreślił Cymański.

