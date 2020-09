Opozycja składa wniosek o wotum nieufności dla Ziobry. Jest komentarz PiS

– Czas na zdecydowane rozstrzygnięcia. Czas na powiedzenie „sprawdzam”. Dlatego władze Koalicji Obywatelskiej podjęły decyzję o złożeniu wniosku o odwołanie Zbigniewa Ziobro z funkcji ministra sprawiedliwości i jednocześnie prokuratora generalnego. Chcemy zobaczyć czy to wszystko, o czym mówi Jarosław Kaczyński i jego ludzie jest prawdą, czy też jak zawsze, premier Morawiecki i Jarosław Kaczyński staną po stronie człowieka, który zrujnował wymiar sprawiedliwości, zrujnował polską prokuraturę. Chcemy zobaczyć, czy Kaczyński dotrzyma słowa i ten wyjątkowy szkodnik polskiego wymiaru sprawiedliwości jakim jest Zbigniew Ziobro przestanie wreszcie pełnić tę funkcję, czy też premier Morawiecki i Jarosław Kaczyński będą tutaj w Sejmie bronić jak niepodległości człowieka, którego jeszcze do niedawna chcieli odwołać – stwierdził Borys Budka na briefingu prasowym w Sejmie.

"Nie ma szans"

O te doniesienia została zapytana w Polskim Radiu rzecznik PiS Anita Czerwińska. – Nie jest niczym nowym, że składają wniosek [o odwołanie ministra]. To już jest rutyna w Platformie. Ma prowadzić tylko do takiej politycznej wojny. My nie traktujemy tego poważnie. Ta rutyna Platformy w składaniu wniosków jest, pomimo tego, że wiedzą, że ona nie ma szans powodzenia i realizacji taki wniosek – stwierdziła w rozmowie z PR24.

Pytana o spotkanie Ziobro-Kaczyński Czerwińska stwierdziła, że nie podano szczegółów, aby zainteresowane strony mogły omówić sytuację. – W tej chwili czekamy na decyzję, na odpowiedź Solidarnej Polski, ale uważaliśmy, że najpierw powinna się o tym dowiedzieć strona zainteresowana – mówiła.

Warzecha: Ziobro zagrał za ostro

Nieoficjalnie: Takie warunki Kaczyński postawił Ziobrze