Kaleta: Kiedy my reformowaliśmy sądy, Girzyński bywał na imprezach ze Schetyną

– W czasie kiedy my ciężko pracowaliśmy, widziałem zdjęcia, materiały prasowe, jak pan Girzyński nawet bywał na imprezach z Grzegorzem Schetyną, właśnie w tym czasie, kiedy my reformowaliśmy sądownictwo. Tym bardziej z ubolewaniem przyjmuje takie słowa. Zbigniew Ziobro jest bardzo dobrym ministrem sprawiedliwości – powiedział Kaleta. Poseł PiS Zbigniew Girzyński nie ukrywa, że jego zdaniem wymiana ministra sprawiedliwości byłaby korzystna i utrzymanie obecnego kierownictwa nie jest "rozwiązaniem optymalnym". Jak wskazał, na stanowisku pełnionym obecnie przez Zbigniewa Ziobrę sprawdziłaby się m. in. Małgorzata Wassermann.

– Rozumiem kreatywność pana posła Girzyńskiego. Przez pięć lat bardzo ciężko w resorcie pracowaliśmy i ubolewam, że ta praca nie spotyka się z szacunkiem pana posła Girzyńskiego, bo my nie komentujemy publicznie możliwości zastępowania ministrów innymi ministrami w ramach rządu – tak postawę posła PiS komentuje wiceminister sprawiedliwości.

Marcin Zaborski pytał swojego gościa, czy dla Solidarnej Polski warunkiem brzegowym trwania w koalicji jest kierowaniem Ministerstwem Sprawiedliwości. Kaleta przypomniał, że pod wodzą ministra Ziobry zostało przeprowadzonych wiele reform polskiego wymiaru sprawiedliwości i, jak sam je określa – Tto są bardzo ciężkie sprawy. Dlatego nie ma najmniejszych powodów, by miało się zmieniać – dodał.

