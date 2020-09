Prezydent Andrzej Duda wyruszył w pierwszą podróż zagraniczną w nowej kadencji

Prezydent Andrzej Duda udał się we wtorek z pierwszą w nowej kadencji wizytą zagraniczną do Włoch i do Watykanu.

Podczas oficjalnej wizyty Andrzej Duda zostanie przyjęty na audiencji u papieża Franciszka. Prezydent Polski spotka się też z prezydentem Sergio Mattarellą i premierem Giuseppe Contem. Wizyta prezydenta, któremu będzie towarzyszyła także Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda odbędzie się w dniach 23-25 września. Rozmowy polityczne będą dotyczyły przyszłości polityki europejskiej, w tym także pakietu rozwojowego dla Europy w związku z pandemią koronawirusa oraz kwestii przyszłego budżet UE. Andrzej Duda w czasie kampanii wyborczej zapowiedział, że swoją pierwszą wizytę po wygranych wyborach prezydenckich chciałby złożyć we Włoszech – w Rzymie i w Watykanie. Wizyta była początkowo planowana na maj br. w związku z 100. rocznicą urodzin Jana Pawła II, jednak w związku z epidemią koronawirusa w Europie została przełożona. Czytaj także:

