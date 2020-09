Fogiel o kryzysie w Zjednoczonej Prawicy: PiS czeka na decyzję Ziobry

Sytuacja wokół Zjednoczonej Prawicy rozstrzygnie się w najbliższym czasie. Jak powiedział Fogiel w "Sygnałach Dnia" PiS czeka na to, jaką decyzję podejmie lider Solidarnej Polski.

– Sytuacja jest w pewnym zawieszeniu, oczekiwaniu. Pan minister Ziobro usłyszał warunki jakie ma PiS wobec Solidarnej Polski i koalicjantów i czekamy na odpowiedź – stwierdził polityk PiS. Dodał również, że przekazywanie mediom ustaleń między koalicjantami byłoby "nieeleganckie". – Warunki zna nasz koalicjant, nie chcemy o tym dywagować w mediach, byłoby to dość nieeleganckie wobec koalicjanta – powiedział.

Zawieszenie posłów

Fogiel odniósł się także do sytuacji posłów Prawa i Sprawiedliwości zawieszonych po głosowaniu w sprawie tzw. piątki dla zwierząt. Grupa polityków, wśród nich minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski oraz Henryk Kowalczyk, złamała partyjną dyscyplinę i zagłosowała przeciw nowelizacji ustawy proponowanej przez PiS.

– To będzie decyzja władz partii, stosujemy standardową procedurę statutową. (…) Po ustaleniach rzecznika dyscypliny partyjnej, decyzję będzie podejmował Komitet Polityczny – powiedział Fogiel. Dopytywany o los ministra Ardanowskiego stwierdził:

– Decyzje co do składu rządu podejmuje p. premier, ale ze statutu PiS wynika, że osoba, która jest czasowo czy zupełnie pozbawiona praw członka od razu traci rekomendację do zasiadania w rządzie.

Szarża Borysa Budki

"Spektakularną szarżą" określił Fogiel wniosek Koalicji Obywatelskiej o wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry. – Muszę powiedzieć, że to dosyć spektakularna szarża Borysa Budki w tej sytuacji, ale rozumiem, że to desperacka próba zwrócenia na siebie uwagi w ostatnich dniach – stwierdził.

– Oczywiście jest to działanie czysto polityczne i pozbawione podstaw. Niezależnie od tego, jak potoczą się negocjacje, jest to atak na rząd Zjednoczonej Prawicy, który ma poparcie Polaków. Oczywiście nie zamierzamy się na coś takiego godzić – dodał.

