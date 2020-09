Budka zapowiada serię wniosków o wotum nieufności. "Ta jesień będzie w nie obfitować"

Jak tłumaczył w Polsat News Borys Budka, skierowany przez jego ugrupowanie wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry ma na celu obnażenie "obłudy i hipokryzji" rządzących.

– Człowiekiem, który decyduje o całkowitej bezkarności lub jej braku dla ludzi władzy, jest Ziobro. To on ma prawo wydać polecenie każdemu prokuratorowi w Polsce i przez jego działalność prokuratura została skrajnie upolityczniona – ocenił.

Szef PO powtórzył też swoją tezę o tym, że Jarosław Kaczyński serwuje opinii publicznej "spektakl".

– Czy ktoś wierzy, że Jarosław Kaczyński, gdyby chciał odwołać Ziobrę, liczyłby się z wnioskami opozycji? Nie. Ta decyzja już dawno zapadła. To jest teatrzyk dla nas, by odwrócić uwagę od sytuacji w górnictwie, w służbie zdrowia, od tego, że zamykane są kolejne szpitalne, ponieważ nie ma już miejsca na oddziałach zakaźnych. To jest teatrzyk, który ma przekonać, że nagle Jarosław Kaczyński nie lubi Ziobry, bo ten nie lubi zwierzątek. Nie. To jest jeden wielki spektakl – mówił Borys Budka w Polsat News.

