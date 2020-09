"Talerze nie latają, ale kłótnię słyszą sąsiedzi". Cymański barwnie o konflikcie w koalicji

Tadeusz Cymański w barwny sposób skomentował to, co dzieje się obecnie w szeregach Zjednoczonej Prawicy. – Talerze nie latają, jest głośnia kłótnia w kuchni, sąsiedzi coś tam słyszą, ale myślę, że to jest do załatwienia – stwierdził w Polsat News.

Jak zaznaczył polityk, Solidarna Polska, choć jest "wiarygodnym koalicjantem", nie będzie się zgadzać na wszystko. Jak zaznaczył, politycy muszą przeanalizować warunki, jakie Jarosław Kaczyński postawił Solidarnej Polsce. – Pozycja Zbigniewa Ziobry w Solidarnej Polsce jest taka, jak Jarosława Kaczyńskiego w PiS. Ślepo nie przyklepujemy, bo nie jesteśmy niewolnikami, ale chcemy porozumienia – dodał. Cymański dopytywany, czy gdyby był na miejscu Zbigniewa Ziobry, cofnąłby się o krok, stwierdził, że "to nie jest tak, że my stoimy absolutnie twardo". – Swoje miejsce znamy, ale chcemy uszanowania naszej autonomii, prawa do własnych poglądów. W sprawach programowych dochowaliśmy lojalności – tłumaczył. Potencjalny rozpad Zjednoczonej Prawicy Cymański określił jako "skrajną nieodpowiedzialność". – Powodu, w poważnym rozumieniu, nie ma. To trzeba w rodzinie wyjaśnić. Ja też nie wiem jakie są faktyczne powody – mówił poseł. Czytaj także:

Co ze Zjednoczoną Prawicą? Cymański: Po kłótni nadchodzi czas osiągnięcia konsensusu