Morawiecki zapowiedział kolejny zerowy PIT. Kto skorzysta?

Do tej pory z tej preferencyjnej stawki podatkowej mogli skorzystać ludzie do 26. roku życia, jeśli byli zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę zlecenie. Teraz ulga ma zostać rozszerzona. Zapowiedział to podczas wczorajszej Gali premier Mateusz Morawiecki.

– Dołożymy również zerowy PIT dla stażystów, osób, które chcą rozpocząć pracę w formie stażu i zwiększyć ich motywację finansową do pracy w administracji publicznej – powiedział Morawiecki.

– Chcemy przyciągnąć młodych ludzi, młode talenty do administracji publicznej, praca w administracji może być niezwykle ciekawa – dodał.

To nie jedyne zmiany, które mają wspomóc zatrudnianie młodych ludzi, a które zapowiedział szef polskiego rządu. Zmienione mają zostać kryteria rekrutacji do pracy. Niedługo większa waga będzie przykładana do zainteresowań i hobby.

– Wiem, że jeżeli ktoś poświęca czas na pomoc innym, działalność społeczną, na zainteresowania to jest to osoba, która ma innego rodzaju kompetencje – wyjaśniał premier. Dodał także, że wprowadzona zostanie "lepsza synchronizacja informacji dotyczących wszystkich staży, praktyk i możliwości wejścia do administracji publicznej".

