Hołownia wieszczy koniec rządów PiS. Padły mocne słowa o Ziobrze

Ważą się losy Zjednoczonej Prawicy. Dziś w centrali PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie zaplanowano kolejną naradę. Władze partii mają podjąć ostateczne decyzje w sprawie przyszłości koalicji. Za kulisami wciąż mówi się o możliwej dymisji Zbigniewa Ziobry.

– Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że Ziobro ugnie się przed żądaniami Jarosława Kaczyńskiego, spełni jego warunki, a w ten sposób kupi sobie kilka miesięcy dłużej na stanowisku – stwierdził w środę Szymon Hołownia.

Jego zdaniem Ziobro "potrzebuje tego nie dla Polski, nie dla dobra obywateli, nie dla rozwiązania istotnych problemów, ale tylko po to, żeby dłużej paść się, siebie i swoich ludzi, na wszystkich apanażach, które związane są z tym, że dzisiaj jest tam, gdzie jest".

– Mówimy o spółkach Skarbu Państwa, mówimy o innych wpływach, które później bezpośrednio przełożą się na fundusz wpłat w kampanii wyborczej Solidarnej Polski, kiedy do wyborów pójdzie sama – ocenił Hołownia.

Według niego kryzys w ZP okazał się "prawdziwy i głęboki". – Nawet jeżeli to wszystko nie wywróci się teraz, to wywróci się na następnym zakręcie. To jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. A to pogodzenie się ich teraz (Kaczyńskiego z Ziobrą – red.) będzie tylko i wyłącznie taktyczne – powiedział.

