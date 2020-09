Warszawę czeka fala podwyżek. "Trzaskowski mówi jedno, po wyborach robi drugie"

Warszawę czeka fala podwyżek. Borykamy się obecnie z kryzysem gospodarczym. Czy podwyżki w tej sytuacji faktycznie są niezbędne?

Mimo ciągłego powtarzania o kryzysie budżetowym w stolicy, prezydent Trzaskowski zamierza jednak wcielić w życie postanowienia Deklaracji LGBT+, w tym wybudować w Warszawie hostel dla osób LGBT. Rozumiem, że na tego typu wydatki muszą złożyć się mieszkańcy miasta, podobnie jak na zwiększone dotacje dla miejskiego teatru wystawiającego bluźnierczą „Klątwę” i organizującego debaty z lewicowymi politykami i publicystami. Ideologia kosztuje…

Podwyżki mają dotyczyć m.in. wywozu śmieci, wody i biletów komunikacji miejskiej. Jednak wiele mówi się także o jeszcze wyższych mandatach za parkowanie. Warszawa nie oferuje miejsc parkingowych. Szczególnie w Centrum jest problem, aby zaparkować samochód. Jaki jest sens podwyższania cen za nieprawidłowe parkowanie, przy braku infrastruktury parkingowej?

Gdy Rafał Trzaskowski ubiegał się o urząd prezydenta miasta, to zapowiadał budowę nowych parkingów, ale gdy już wygrał wybory, totalnie zmienił zdanie i uległ presji ideologicznej skrajnej lewicy, aby wypowiedzieć wojnę kierowcom.

W jaki sposób?

Objawia się ona likwidacją miejsc parkingowych, podwyżkami opłat za parkowanie czy – najbardziej chorym z tego katalogu pomysłów – zwężaniem ulic, zwłaszcza tych najbardziej ruchliwych. Zwracam też uwagę na perfidne tłumaczenie, że rzekomo ma to mieć związek z walką ze smogiem. Tymczasem rekord zanieczyszczenia powietrza mieliśmy w stolicy w trakcie lockdownu, gdy samochody prawie w ogóle nie jeździły. Sprawcą zanieczyszczeń były tzw. „kopciuchy”, których wciąż- mimo obietnic – nie zlikwidowano. Innym ważnym problemem jest masowe zabudowywanie klinów napowietrzających, co powoduje, że miasto się dusi, bo nie ma przewiewu. Dzieje się tak dzięki korzystnej dla deweloperów polityce miasta za rządów PO. Skoro pozwala się zabudowywać każdy wolny kawałek ziemi, to skutki dla mieszkańców musza być opłakane. I to jest celowa polityka, co w trakcie debaty ze mną w TVP3 przyznał kiedyś jeden z radnych PO.

Wspomniał pan o tym, że Rafał Trzaskowski ubiegając się o fotel prezydenta Warszawy był w stanie wiele obiecać. Podobnie było, gdy walczył z Andrzejem Dudą o zwierzchnictwo nad Polską. Wychodzi na to, że zapowiedzi dotyczące obniżek zostały puszczone w niepamięć.

Owszem. To typowe zagranie Rafała Trzaskowskiego i całej opcji PO-KO. Przed wyborami mówią jedno, a po wyborach drugie. Podobnie było z ulicą Lecha Kaczyńskiego, którą obiecano na „tuż po wyborach”, a ratusz nie zrobił w tej sprawie nic. Za to radni ekipy Trzaskowskiego odrzucili trzy wnioski, jeden radnych PiS i dwa społeczne, w tej sprawie.

Innym przykładem była kwestia bonifikaty przy przekształcaniu użytkowania wieczystego. Przed wyborami przyjęto stawkę 98%, po wyborach ją znacząco obniżono, by po protestach nawet ze strony dziennikarzy liberalnych mediów, przywrócić ją znowu do pierwotnej wysokości.

Mówiąc o podwyżkach nie możemy pominąć uboższych mieszkańców stolicy. Im większe podatki, tym gorzej będą radziły sobie osoby ubogie. Do czego może doprowadzić taka polityka?

O osobach najsłabszych, ubogich, niepełnosprawnych czy starszych władze Warszawy kompletnie nie myślą. Te osoby bowiem rzadko głosują na PO-KO. Musza więc radzić sobie same. Tryznaście razy odmówiono prawa do debaty o problemach seniorów i niepełnosprawnych na forum Rady Warszawy. Do pomocy wszystkim niepełnosprawnym w ponad 2-milionowym mieście przygotowano zaledwie 20 asystentów. Nie ma żadnych działań ws. zapewnienia bezpieczeństwa pieszych na chodnikach rozjeżdżanych przez tak mocno promowane rowery i hulajnogi. Takie tematy ratusza nie interesują. Co innego, gdy chodzi o LGBT, ataki na Kościół czy inne tematy ideologiczne.

Czy na Radzie Warszawy PiS zamierza interweniować ws. podwyżek?

Na pewno Klub Radnych PiS, jak zwykle zresztą, stanie po stronie mieszkańców.

Co można zrobić, aby do podwyżek nie doszło?

Potrzebne są protesty. W sprawie użytkowania wieczystego władze miasta się cofnęły właśnie z uwagi na opór społeczny. Protesty rodziców spowodowały również zawieszenie wprowadzania do szkół edukacji seksualnej zgodnej ze standardami ideologicznymi. Presja ma sens!