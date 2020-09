Tęczowa iluminacja na budynku KE. Czarnecki: Wpisuje się w dezinformację

- Ten happening jest częścią wirtualnej rzeczywistości, która nie ma nic wspólnego z realem. Ci, którzy są odpowiedzialni za to wydarzenie nie raz inicjowali podobne przedsięwzięcia. Ciekawe, że organizatorzy odwoływali się do Konstytucji, według której każdy obywatel jest traktowany równo, ale w tej samej Konstytucji jest mowa o tym, iż małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Pomoc państwa jest oferowana w sferze rodzicielstwa. Polacy nie żyją problemami ideologicznymi, jak próbują nam to wmówić różne agendy - mówi portalowi DoRzeczy.pl europoseł PiS Ryszard Czarnecki.

W Brukseli wyświetlono hasła wzywające instytucje Unii Europejskiej do podjęcia działań ws. "stref wolnych od LGBT" w Polsce. Określanie Polski jako homofobicznego miejsca stało się już tradycją? Owszem. Jednak ten happening jest częścią wirtualnej rzeczywistości, która nie ma nic wspólnego z realem. Ci, którzy są odpowiedzialni za to wydarzenie nie raz inicjowali podobne przedsięwzięcia. Ciekawe, że organizatorzy odwoływali się do Konstytucji, według której każdy obywatel jest traktowany równo, ale w tej samej Konstytucji jest mowa o tym, iż małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Pomoc państwa jest oferowana w sferze rodzicielstwa. Polacy nie żyją problemami ideologicznymi, jak próbują nam to wmówić różne agendy. Czy faktycznie wszystko ma swój początek w momencie, gdy po raz pierwszy pojawiły się fake newsy o strefach wolnych od LGBT? Tak. Zaczęło się od tabliczek LGBT wieszanych przez aktywistów związanych z tym środowiskiem. Przywieszki były umieszczane w celu dezinformacji. Akcja z iluminacją doskonale się w nią wpisuje. Jaki jest cel takich akcji? Chodzi o to, aby obywatele innych krajów myśleli, że w Polsce dzieje się coś złego. Jednak tak nie jest. Dobrym przykładem na poparcie mojej tezy jest sprawa pana „Margot”, który został potraktowany przez sąd dość łagodnie. Czytaj także:

