Koniec konfliktu w Zjednoczonej Prawicy? "Nie mogę tego potwierdzić"

– Jeżeli ktoś mówi, że jest już porozumienie, to jest to takie "myślenie życzeniowe". W tej chwili nie mogę tego potwierdzić – powiedział Krzysztof Sobolewski na antenie Polsat News. Polityk odnosił się do kryzysu w Zjednoczonej Prawicy.

Szef komitetu wykonawczego PiS studzi emocje związane z informacjami o osiągnięciu porozumienia między Prawem i Sprawiedliwością a Solidarną Polską. Jednocześnie zaznacza, że koniec konfliktu jest "bliżej niż jeszcze kilka dni temu". – Nie mogę powiedzieć, że porozumienie jest już osiągnięte, nie mogę tego ogłosić oficjalnie. Prawdopodobnie dzisiaj lub jutro zbierze się kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, żeby wypracować to, z czym spotkaliśmy się w ostatnich dniach – stwierdził Sobolewski w programie "Graffiti". Jednocześnie zaznaczył, że rozmowy z partią Jarosława Gowina są bardziej zaawansowane niż z Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry. Sobolewski podkreśla, że ostateczna decyzja w sprawie porozumienia zapadnie w ciągu dwóch, trzech dni. Podejmie ją kierownictwo PiS. – Losy koalicji Zjednoczonej Prawicy ważą się na zasadzie takiej, czy to będzie koalicja pod przewodnictwem Prawa i Sprawiedliwości i tutaj nic się nie zmieniało, czy będzie szło to w stronę skrótowej fazy AWS-u. Prawo i Sprawiedliwość wolałoby przyjąć inne rozstrzygnięcia, a nie czekać na taki koniec, jaki czekał AW – powiedział. Pytany o przyczyny kryzysu w koalicji rządzącej stwierdził, że partnerzy Prawa i Sprawiedliwości "przedstawili oczekiwania nieadekwatne do stanu posiadania". Sobolewski nie chciał również komentować medialnych doniesień o wejściu Jarosława Kaczyńskiego do rządu. Czytaj także:

