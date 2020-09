Gowin wróci do rządu? "Nie wyobrażam sobie żadnego innego wariantu"

Koniec konfliktu w Zjednoczonej Prawicy? "Nie mogę tego potwierdzić"

– Jeżeli ktoś mówi, że jest już porozumienie, to jest to takie "myślenie życzeniowe". W tej chwili nie mogę tego potwierdzić – powiedział Krzysztof Sobolewski na antenie Polsat News. Polityk odnosił się do kryzysu w Zjednoczonej Prawicy.