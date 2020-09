Cymański o Kaczyńskim: Szef wszystkich szefów. Jego pozycja będzie ogromna

Kryzys w Zjednoczonej Prawicy wygląda na zażegnany. Efektem negocjacji ma być wejście do rządu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w randze wicepremiera. Kaczyński ma zostać szefem komitetu ds. bezpieczeństwa i nadzorować resort sprawiedliwości, MON oraz MSWiA.

Pytany o to w Radiu Plus Tadeusz Cymański stwierdził, że trudno przecenić rolę prezesa PiS. – Niektórych doprowadza to do pasji, padają straszne słowa, ale tak jest. To owoc wielu lat, niektórzy mówią, że jest mistrzem cierpliwości, bo zasmakował też kiedyś porażek – powiedział.

– Jeżeli szef wszystkich szefów wejdzie do rządu, jego pozycja będzie ogromna. To nie jest jednak uwłaczające, bo dzisiaj premier też jest nadzorowany przez zaplecze polityczne – stwierdził Cymański.

Jego zdaniem "jeżeli opinia premiera będzie inna niż wicepremiera, to premier raczej da się przekonać i przyjmie stanowisko wicepremiera". – To w niczym nie przeszkadza, ważne żeby rząd dobrze rządził – podkreślił polityk SP.

Według niego ostateczne porozumienie koalicyjne nie zostało zawarte, ale finał jest coraz bliżej. – Przy dobrej woli do porozumienia dojdzie, ku uldze naszego elektoratu. Opozycja zaciera rączki i przebiera nóżkami. (…) Wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry było bez wątpienia dobrą wiadomością, mówiliśmy sobie: no przecież koleżanki i koledzy z PiS-u nie zrobią tego, czego pragnie Borys Budka – powiedział.

