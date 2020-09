Dlaczego Kaczyński chce wejść do rządu? Schetyna: Strach i brak zaufania

– Wszystko wskazuje na to, że prezes Kaczyński będzie w rządzie. Taki jest plan, że prezes Kaczyński będzie szefem komitetu ds. bezpieczeństwa, oraz wicepremierem i Ministerstwo Sprawiedliwości będzie mu wtedy bezpośrednio podlegać – przekazał w czwartek rano Terlecki.

Dodał, że to "bezpieczne i wygodne wyjście". – Mam nadzieję, że Ministerstwo Sprawiedliwości będzie wtedy jeszcze bardziej sprawne i skuteczne – ocenił.

Zapowiedzi wejścia do rządu Jarosława Kaczyńskiego skomentował Grzegorz Schetyna, twierdząc, że nie wynika to z "odwagi" i "odpowiedzialności" za działania Prawa i Sprawiedliwości, ale ze "strachu u braku zaufania".

"Wejście Kaczyńskiego do rządu nie oznacza przypływu odwagi oraz gotowości wzięcia konstytucyjnej i osobistej odpowiedzialności za to, co on i jego partia robią z Polską. To wprowadzenie kontroli nad aktywnościami koalicjanta, która wynika ze strachu i braku zaufania" – napisał na Twitterze były lider Platformy Obywatelskiej.

Jak nieoficjalnie informuje Informacyjna Agencja Radiowa, jeszcze dziś o godz. 17.00 posiedzenie komitetu politycznego PiS z udziałem Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego.