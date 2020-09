Mocne oskarżenia pod adresem rządu. "Wirus nie posłuchał premiera”

Mamy 1136 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – przekazało w czwartkowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia. To najwyższy bilans dobowy od początku epidemii w Polsce. Nowe potwierdzone przypadki zakażenia dotyczą małopolskiego (183), mazowieckiego (149), pomorskiego (143), śląskiego (110), łódzkiego (84), wielkopolskiego (84), podkarpackiego (62), dolnośląskiego (58), lubelskiego (58), kujawsko-pomorskiego (41), podlaskiego (38), świętokrzyskiego (36), zachodniopomorskiego (28), warmińsko-mazurskiego (23), lubuskiego (20), opolskiego (19). Resort zdrowia poinformował także o kolejnych 25 zgonach.

„Wirus nie posłuchał premiera”

– To efekt polityki rządu Mateusza Morawieckiego. Widać, że wirus nie posłuchał premiera i nie jest w defensywie. Minister zdrowia ogłasza kolejne procedury, a strategii walki z wirusem wciąż nie ma – komentował informacje podane przez MZ poseł PSL Dariusz Klimczak.

– Raczej rządzący na Nowogrodzkiej nie dyskutują o strategii walki z koronawirus. Jedyny wirus, jaki spędza sen z powiek rządzącym, to wirus pazerności, który trawi wszystkie partie Zjednoczonej Prawicy – dodał polityk.

Poseł Dariusz Kurzawa w trakcie konferencji prasowej pytał natomiast o szczepionki na grypę, która na razie nie są dostępne dla pacjentów.

– Ile szczepionek na grypę jest już w Polsce? Bo miały być 2 mln do grudnia! Ile już dostarczono do hurtowni? Ile udostępniono aptekom? Ile z nich trafiło do Polaków? Wychodzi na to, że pali się grunt pod nogami, a rząd dopiero zaczyna kopać studnię – pytał polityk.

– Panie premierze Morawiecki, gdzie są szczepionki na grypę dla polskich dzieci? Do naszych biur poselskich zgłaszają się zrozpaczeni rodzice, którzy są w aptekach na 150. albo 200. miejscu w liście kolejkowej do zakupu szczepionki. Zajmijcie się tym! – mówił dalej poseł.

