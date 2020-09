Korwin-Mikke potwierdza: Były rozmowy SP z Konfederacją nt. wspólnego startu

W rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem z "Rzeczpospolitej" polityk odniósł się do kryzysu w Zjednoczonej Prawicy. – Na kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi powiedziałem, że jeśli Andrzej Duda wygra wybory, rozpadnie się Zjednoczona Prawica. Wtedy patrzono na mnie jak na wariata – powiedzial Korwin-Mikke.

Mówiąc o postępowaniu Solidarnej Polski, które doprowadziło do konfliktu z PiS-em, poseł stwierdził, iż "Zbigniew Ziobro postawił twardo sprawę, że albo będzie można wsadzać do więzienia skorumpowanych ministrów, albo on odchodzi". – Ponieważ zaklajstrował spór - drugi raz już tego zrobić nie może – wskazał. Jego zdaniem, to była taka ostatnia szansa dla Solidarnej Polski. – Ziobro mógł wyjść, albo teraz, albo nigdy. Gdyby teraz wyszedł - mógłby dostać w wyborach z 10 proc. – mówił.

Sojusz SP z Konfederacją?

W programie polityk został wprost zapytany o rozmowy z Solidarną Polską. Jacek Nizinkiewicz stwierdził, że politycy z partii Ziobry wprost przyznawali, że do takich negocjacji dochodziło.







– Bardzo luźne rozmowy były prowadzone [o wspólnych listach wyborczych – red.] – stwierdził Korwin-Mikke. Dopytywany o to, czy w przyszłości takie rozmowy mogą być wznowione odparł "polityk nigdy nie mówi nigdy".

