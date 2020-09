Trzaskowski donosi do prokuratury ws. Marszu Niepodległości: Będzie śledztwo

"#WarszawaDlaWszystkich to miasto wolne od nienawiści. Dlatego zgłosiłem do prokuratury przypadki nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, rasowych etnicznych na Marszu Niepodległości. Będzie śledztwo - sąd uwzględnił moje zażalenie na odmowną decyzję prokuratury" – napisał Rafał Trzaskowski na Twitterze.

Przypomnijmy, że jeszcze przed wyborami prezydenckimi Rafał Trzaskowski nie wykluczał udziału a manifestacji narodowców.

– Pójdę na Marsz Niepodległości w momencie, kiedy będzie absolutna gwarancja, że będzie to marsz, który nie będzie wykorzystywany politycznie. Jasno to mówiłem od początku. Zna pani moje stanowisko w tej sprawie. Prezydent – co najważniejsze – powinien dawać patrony, walczyć, żeby było bezpiecznie, natomiast powinien stać ponad wszelkim sporem politycznym – mówił wówczas polityk.

