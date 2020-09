"Premier będzie czuł się mocniejszy". Rzecznik rządu o Kaczyńskim w randze wicepremiera

Rzecznik rządu był pytany o przyszłość Jarosława Kaczyńskiego po rekonstrucji. Jak ocenił, to, ze prezes PiS wejdziedo rządu to "wariant bardzo prawdopodobny". – Miejmy nadzieję, że się zdecyduje – zaznaczył polityk.

– Dla nas by to było na pewno duże wzmocnienie bez wątpienia. Komitet spraw wewnętrznych i obronności czy jakaś inna nazwa, mówię bardziej o zakresie prac, czyli sprawy wewnętrzne, ministerstwo sprawiedliwości oraz obrony narodowej, komitet w którym można byłoby koordynować i nadzorować działania pod przewodnictwem prezesa Kaczyńskiego na pewno by przeniósł wiele dobrych zmian – ocenił Müller.

Jak podkreślił, decyzja Jarosława Kaczyńskiego o tym, żeby to Mateusz Morawiecki pozostał premierem, świadczy o zaufaniu prezesa PiS do obecnego szefa rządu.

– Premier w tej sytuacji, jeżeli wicepremierem zostałby Jarosław Kaczyński, bez wątpienia będzie czuł się mocniejszy, bo będzie miał w rządzie byłego premiera, lidera obozu Zjednoczonej Prawicy, który będzie się zajmował bardzo ważnym obszarem. To bez wątpienia będzie niesamowite wsparcie, ale musimy mieć oczywiście pewność, że prezes Jarosław Kaczyński ostatecznie będzie chciał wicepremierem zostać – stwierdził Piotr Müller.

Czytaj także:

"Będą jeszcze zdziwieni...". Co planuje Kaczyński?