Trudna sytuacja Agory. Wirtualne Media: 88 mln zł półrocznej straty

W całym półroczu firma miała 88,2 mln zł straty – podaje serwis.

Z analizy Wirtualnych Mediów wynika, że najbardziej zmalały przychody z filmów i książek (przede wszystkim z kina Helios i dystrybucji filmowej), a także z działalności grupy AMS, czyli reklam zewnętrznych.

Jak wynika z danych podawanych przez serwis, grupa Agora obcięła koszty operacyjne – w drugim kwartale o 34,4 proc. do 182,9 mln zł. "Wydatki na usługi obce poszły w dół o 40,5 proc. do 56 mln zł, na wynagrodzenia - o 38,3 proc. do 52,8 mln zł, a na zużycie materiałów i energii oraz wartość sprzedanych materiałów i towarów –o 45,7 proc. do 18,2 mln zł." – czytamy.

W komunikacie giełdowym Agora poinformowała natomiast o podpisaniu umowy dotyczącej 65 mln zł kredytu w rachunku bieżącym i aneksu do umowy ws. 35 mln zł limitu kredytowego. "Środki z obu umów mogą zostać wykorzystane przez Agorę na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, w tym nakładów odtworzeniowych i rozwojowych, z wyłączeniem refinansowania innego zadłużenia" – czytamy w serwisie Wirtualne Media.

Jak podaje dalej serwis, należąca do Agory sieć kinowa Helios pozyskała natomiast od dwóch banków 40 mln zł z kredytów.

"Należący do Agory Helios pod koniec sierpnia podpisał umowy z Santander Bank Polska i BNP Paribas Bank Polska, od każdego uzyskał po 20 mln zł kredytu rewolwingowego" – czytamy.