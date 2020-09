Pretensje, zawiedzione nadzieje i ambicje. Prezydent o Zjednoczonej Prawicy

Prezydent zaznacza, że Zjednoczona Prawica to nie jedno ugrupowanie, tylko trzy, z których PiS jest największe, ale pozostałe także się liczą w arytmetyce sejmowej.

– Ale jak są trzy ugrupowania, są też ludzie, programy, spojrzenia, ambicje. Poza tym – współpraca trwa już pięć lat, w związku z powyższym jasną sprawą jest to, że jest trochę wzajemnych pretensji, zawiedzionych nadziei, zawiedzionych ambicji. Są też oczekiwania, ktoś też wyczuł szansę, że przy rekonstrukcji rządu jest też szansa na uzyskanie czegoś dodatkowo – podkreślił Andrzej Duda.

– Powiem tak: cieszę się, że jest zdrowy rozsądek, cieszę się, że jest kompromis zawierany. Kompromis ma to do siebie, że nikt nie dostaje wszystkiego tego, co by chciał, każdy musi się trochę ze swoimi ambicjami powściągnąć, każdy musi trochę ustąpić. Pewnie taki kompromis właśnie zostanie zawarty, pewnie nikt nie będzie zachwycony, ale co najważniejsze, będzie nadal trwał rząd, będzie trwała większość parlamentarna po to, by prowadzić polskie sprawy – powiedział gość TVP Info.

W sobotę wspólne oświadczenie liderów Zjednoczonej Prawicy

"Zapraszam jutro o godz. 12.00 ul. Nowogrodzka 84/86 na wspólne oświadczenie Prezes #PiS J.Kaczyński, @MorawieckiM, @ZiobroPL, @Jaroslaw_Gowin" – napisała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

W piątek odbyło się kolejne spotkanie kierownictwa PiS. Rozmowy w siedzibie partii przy ul. Nowogrodzkiej z udziałem PiS Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego z szefem Solidarnej Polski oraz ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą trwały ok. 3 godzin.

Podczas czwartkowego spotkania kierownictwa partii rządzącej, zatwierdzono z ustalenia podjęte w wyniku negocjacji między liderami ugrupowań wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy. Wszystko wskazuje na to, że do rządu w roli wicepremiera wejdzie Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości będzie kierować Komitetem Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej.

