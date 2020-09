Opozycja wygra wcześniejsze wybory? Budka: Dużo rzeczy będzie się działo

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej zapewniał, że w kontekście przyśpieszonych wyborów jego partia jest gotowa do działania. Dodał również, że politycy opozycji są "gotowi, by przeprowadzić Polskę przez kryzys".

Budka jest przekonany, że wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu nie ma innych podstaw, niż tylko konieczność "pilnowania" Zbigniewa Ziobry. W tym kontekście wspomniał również o słabości Mateusza Morawieckiego. Całą sytuację określił jako "kuriozalną"

– Jarosław Kaczyński, który musi wejść do rządu, bo będzie pilnował Zbigniewa Ziobrę, ponieważ premier Morawiecki nie daje sobie z nim rady, to pokazuje, że naprawdę doszliśmy do sytuacji kuriozalnej – stwierdził.

Mafijna rodzina

Przewodniczący PO mocno określił również Zjednoczoną Prawicę używając porównania do mafii. Jego zdaniem kryzys, jaki wybuchł po głosowaniu nad tzw. piątką dla zwierząt i kulisy negocjacji między członkami rządu, wskazują na zasadność takiego porównania.

– Z jednej strony mówi się o tym, że Ziobro jest zły i kilka dni temu wieszano na nim psy w obozie Zjednoczonej Prawicy, politycy PiS nazywali polityków Solidarnej Polski niekompetentnymi, mówili, że są niedojrzali, dostali na wyrost stanowiska, a teraz okazuje się, że jest jak w dobrej rodzinie. Tak, w rodzinie mafijnej, gdzie stołki są ważniejsze, aniżeli to by coś zmieniać – powiedział Budka.

Polityk wskazał również, jak będzie, jego zdaniem, wyglądała najbliższa przyszłość Zjednoczonej Prawicy i jak zachowa się wobec niej Koalicja Obywatelska.

– My zajmujemy się przede wszystkim tym, by pokazać dobre rozwiązania na przyszłość. Natomiast ja się nie będę zajmował Jarosławem Kaczyńskim, bo jeżeli ma być wicepremierem, który nie ma żadnej ministerialnej teki, to jednocześnie za co go będziemy rozliczać? Spokojnie, ten rząd zostanie rozliczony albo w konstruktywnym wotum nieufności, tak jak przewiduje konstytucja, w odpowiednim czasie, albo po prostu poda się do dymisji – stwierdził.

Będzie się dużo działo

Budka zapewnił również, że dla KO nadchodzi dobry czas. Ma na to wskazywać wiele wydarzeń, które będą miały miejsce niebawem. – Jesteśmy przed Radą Krajową, wczoraj dokonaliśmy wyboru nowego przewodniczącego klubu parlamentarnego, ofensywa jesienna, programowa, organizacyjna, tak że dużo rzeczy będzie się działo – powiedział.

Czytaj także:

Ponad 1,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa. Wśród ofiar 38-latkaCzytaj także:

Ukraina: Rekordowy bilans zakażeń koronawirusem