"Na wszystko musi przyjść czas". Radosne wydarzenie w życiu Justyny Kowalczyk

Justyna Kowalczyk i Kacper Tekieli mieli wziąć ślub w maju, jednak plany pokrzyżował im koronawirus. – Mieliśmy zaplanowany z Kacprem ślub na maj tego roku. Nie jestem jednak jeszcze mężatką. Ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa ślub został przełożony. Mamy też już wyznaczony nowy termin, ale ten zachowam dla siebie – mówiła w czerwcu w rozmowie z Onet Sport.

Do ceremonii doszło we wrześniu, czym biegaczka pochwaliła się w mediach społecznościowych. "Ktoś mądry powiedział mi kiedyś, że na wszystko w życiu musi przyjść odpowiednia pora. Od wczoraj Justyna Kowalczyk - Tekieli" – napisała sportsmenka. Do wpisu dołączyła zdjęcie.

Para wzięła ślub w Gdańsku. To właśnie z tego miasta pochodzi ukochany Justyny Kowalczyk. Kacper Tekieli urodził się 23 listopada 1984 roku, rocznikowo jest więc o rok młodszy od swej żony. Z wykształcenia jest magistrem filozofii – informuje Onet.

Justyna Kowalczyk to polska biegaczka narciarska, mistrzyni i multimedalistka olimpijska, mistrzyni i multimedalistka mistrzostw świata, czterokrotna zdobywczyni Pucharu Świata w biegach narciarskich. Obecnie pełni funkcję asystentki trenera głównego Narodowej Kadry Kobiet w biegach narciarskich.

Czytaj także:

"Rozumiecie coś z tego?". YouTube po raz kolejny zablokował wywiad Jaruzelskiej z ZiemkiewiczemCzytaj także:

Jaki: Najwięcej będzie zależało od nas