"Rząd zrobi wszystko, żeby łóżek nie zabrakło". Zdecydowana deklaracja szefa GIS

O 1 584 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – poinformowało w sobotnim komunikacie Ministerstwo Zdrowia. Od kilku dni liczba zakażeń utrzymuje się na rekordowym poziomie.

Jak tłumaczył na antenie Radia ZET szef GIS, rząd i służby sanitarne przewidywały, że jesienią dojdzie do zwiększenia liczby zakażeń.

– Przewidywaliśmy taką sytuację, że mniej więcej do 15 października będziemy mieli wzrost osób zakażonych – mówił Pinkas, zapewniając jednocześnie, że obecnie sytuacja w służbie zdrowia jest stabilna i nie brakuje sprzętu do ratowania chorych.

– Na dzień dzisiejszy w Polsce nie brakuje respiratorów. Mamy ogromny nadmiar. Jest około 100 ludzi na respiratorach. Przez cały czas pandemii było około ich 80 – tylu było mniej więcej w czasie wakacji – mówił szef GIS.

– Jestem w stanie zagwarantować, że rząd zrobi wszystko, żeby łóżek nie zabrakło. – dodał Pinkas, pytany o ewentualny brak miejsca dla chorych.

Pytany o nowe obostrzenia, Pinkas stwierdził, że powinny zostać wprowadzone w miarę szybko. – Każdego dnia analizujemy zapadalność i trend. W epidemiologii najbardziej istotny jest pojawiający się trendy – tłumaczył.





– Kiedy to będzie? Wtedy kiedy zobaczymy ze mamy trochę większy problem z pacjentami, którzy są pod respiratorami – mówił dalej Pinkas. – Jesteśmy do tego przygotowani. Za każdym razem będziemy to konsultować. Trzeba to wprowadzać w sposób niezwykle rozważny, nie drastyczny. Ludzie muszą się do pewnych rzeczy przygotować – dodał.

