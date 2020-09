"Nie chciałem tego robić, ale muszę". Szefernaker zdradził "tajemnicę Zjednoczonej Prawicy"

– Z punktu widzenia debaty publicznej opozycja w ogóle nie rozmawia o tym, jak Polakom powinno się żyć lepiej, co zrobić. My ten program realizujemy i cieszę się, że Polacy to docenili, wybrali program PiS. Musimy teraz zrobić wszystko, żeby Polaków w tej kwestii nie zawieść – ocenił wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker w programie "Śniadanie w Polsat News".

– Ale was boli. Jak pan się boi – odpowiedział Marcin Kierwiński z KO. – Chce pan powiedzieć, że to politycy opozycji wylewali te pomyje na Solidarną Polskę? Sami się okładaliście – dodał stwierdzając, że to PiS, a nie opozycja, zajmuje się sam sobą.

Szefernaker stwierdził, że "z punktu widzenia politycznego bardzo się cieszę, że żyjecie wielopoziomowymi konstrukcjami, kto, kogo, gdzie". –Wybraliście twarz rządu Ewy Kopacz na twarz swojego klubu. Muszę zdradzić pewną tajemnicę Zjednoczonej Prawicy. Nie chciałem tego robić, ale muszę. Pan Kierwiński mnie do tego wywołał – mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. – Cały tydzień kibicowaliśmy panu Tomczykowi, żeby został szefem klubu PO – przyznał polityk.

Cezary Tomczyk nowym szefem klubu parlamentarnego KO

W piątek członkowie klubu Koalicji Obywatelskiej dokonali wyboru nowego szefa. Został nim Cezary Tomczyk.

Na Tomczyka głos oddało 115 parlamentarzystów KO. Jego rywalka, Urszula Augustyn, uzyskała 56 głosów. Jeden oddany głos był nieważny. Cezary Tomczyk na stanowisku szefa klubu KO zastąpił Borysa Budkę, który dotychczas łączył dwie funkcje: właśnie szefa klubu oraz przewodniczącego Platformy Obywatelskiej.

W ostatniej chwili z ubiegania się o funkcję szefa klubu wycofali się Sławomir Neumann i Arkadiusz Myrcha. Obaj przekazali swoje poparcie Urszuli Augustyn. Cezary Tomczyk jest postrzegany jako członek frakcji Borysa Budki. Z kolei Augustyn należy do "stronnictwa Schetyny".

Czytaj także:

Borowski nie odpuszcza. Prezydent: Nisko pan lataCzytaj także:

Co z rekonstrukcją rządu? Rzecznik rządu podaje nowe informacje