Jachira buszuje w koszu na śmieci przy Nowogrodzkiej. Kolejna nietypowa akcja posłanki KO

Liderzy Zjednoczonej Prawicy podpisali wczoraj w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej nową umowę koalicyjną, co zakończyło spór w obozie rządzącym. – Mamy przed sobą trzy lata do kolejnych wyborów parlamentarnych i jestem zupełnie pewien, że to będą lata dobrze wykorzystane dla Polski – prezes PiS.

Bierna na te wydarzenia nie pozostała posłanka Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jachira. Polityk kolejny raz wykazała się fantazją. Jachira zaprezentowała na Facebooku zdjęcie. Polityk prezentuje na nim kosz na śmieci, z którego wygrzebała listę...

"W polityce nie ma wolnych weekendów. Oto co znalazłam pod siedzibą pewnej partii na Nowogrodzkiej. Poniżej treść, wygląda na projekt jakiejś umowy" – napisała poseł na Facebooku.

Do swojego wpisu Jachira dołączyła spisaną "umowę", którą rzekomo wygrzebała z kosza na śmieci:

" 1. Po pierwsze stołki - gwarantujemy, że nikt nie straci ani jednego.

2. Po drugie, my rządzimy, naród zapie...a!

3. Wódz jest jeden i nikt nie może mu podskoczyć. Jarek G. może co najwyżej potrzymać drabinkę, a Zbyszek Z. zawiązać sznurówki.

4. Jak ktoś jest z nami - damy mu zarobić, jak jest przeciw - niech zdycha z głodu.

5. Mateusz M. będzie premierem i może zadłużać kraj bez opamiętania.

6. Raz zdobytej władzy nigdy nie oddamy, tak nam dopomóż Kościół, TVP i Rydzyk w Trójce jedyni.

7. Po nas choćby potop!



Podpisano: Jaroslaw K., Jaroslaw G., Zbigniew Z. i Mateusz M"





