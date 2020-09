"Rząd bagatelizuje epidemię". Poseł PiS: Mamy 500 plus, bon turystyczny, to nie stać nas na badania nad szczepionką?

"Można było to przewidzieć i tego uniknąć. To, co prowadzimy, to nie walka, tylko biedne reagowanie. Od początku epidemii nie nauczyliśmy się wyłapywać tych, którzy wirusa rozsiewają" – podkreśla poseł PiS, członek Porozumienia.

"Najbardziej smuci, gdy wykazujemy dobrą odporność na naukę i doświadczenie. Wystarczy spojrzeć na województwo śląskie, które było liderem zakażeń, a po szerokiej akcji intensywnego testowania województwo to jest na czwartym, piątym miejscu w Polsce. Tego typu działania pozwalają zmniejszyć liczbę zakażeń. Doświadczenie zarówno ze Śląska, jak i innych krajów powinno być wystarczającym powodem do zmiany" – ocenia polityk.

"Jeśli wydajemy na wiele rzeczy, jak 500+, bon turystyczny itd. miliardy złotych, to nie stać nas na badania nad szczepionką?" – zastanawia się poseł PiS.

Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce to już 87 330 osób. Dotychczas zmarły 2 432 osoby. Od początku epidemii wyzdrowiały w sumie 67 904 osoby, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem.

Czytaj także:

"Nawet 5 miesięcy w organizmie". Nowe badania ws. COVID-19Czytaj także:

Minister zdrowia: Polska nadal jednym z najbezpieczniejszych krajów Europy