Zaskakujące słowa Kosiniaka-Kamysza. "Nie moją rolą jako chrześcijanina..."

Lider PSL komentował w studiu TVN24 prace nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, w tym kwestię uboju rytualnego.

– Pierwsze to jest ubój rytualny, ubój ze względów religijnych, nie powinien być w żaden sposób ograniczony. Są doniesienia z Komisji Europejskiej, że rząd nie notyfikował tego przepisu, więc on jest bezzasadny i on i tak nie wejdzie w życie – mówił polityk.

– One wynikają z etyki, moralności, religii żydów i muzułmanów, więc nie moją rolą, też jako chrześcijanina, jest wchodzenie, żeby naprawiać Torę czy Koran – dodał Kosiniak-Kamysz, podkreślając, że on "nie ma z tym problemu" i w jego ocenie "wiele osób w Polsce też nie ma z tym problemu".

Ograniczenie uboju rytualnego to element tzw. Piątki dla zwierząt. Projekt PiS dotyczący ochrony zwierząt wywołał kryzys w koalicji rządzącej, ponieważ posłowie partii Ziobry zagłosowali "przeciw" tzw. Piątce dla zwierząt. W ostatnich dniach koalicjanci osiągnęli porozumienie, jednak nie wiadomo jakie będą dalsze losy ustawy.

Obecnie nad projektem pracuje Senat.

