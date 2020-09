Kidawa-Błońska nie rozumie, co jest złego w "totalnej opozycji". Dalej zamierza "krytykować i wytykać"

"Koniec opozycji totalnej" zapowiadał podczas posiedzenia Rady Krajowej PO wiceszef ugrupowania, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jak podkreślał, trzeba się skupić przede wszystkim na pomocy dla obywateli.

Pytana o tę zapowiedź Trzaskowskiego, Małgorzata Kidawa-Błońska stwierdziła, że Platforma Obywatelska nadal będzie "krytykować i wytykać", ale mocniej otworzy się przy tym na współpracę z Polakami w kraju.

– Nie lubię słowa "opozycja totalna". W opozycji naszym obowiązkiem jest wytykanie wszystkich błędów rządzących. To święte prawo opozycji i nie można żadnego błędu pominąć. Trzeba pokazywać, jak te błędy trzeba rozwiązywać. Tak traktuję moje miejsce w opozycji – mówiła wicemarszałek Sejmu.

W piątek władze klubu KO wybrały na przewodniczącego Cezarego Tomczyka. Kidawa Błońska skomentowała ten wybór.

– Mam nadzieję, że Czarek Tomczyk zrobi to, na co ja liczę, że bardzo dobrze podzieli zadania w klubie. Mamy wyjątkowo dużo świetnie merytorycznie przygotowanych posłów. To czas na to, żeby pokazali, co potrafią i pokazali propozycje, które przygotowywali przez ostatnie lata –podkreśliła. – Nasze ustawy nie mają szans przejść w Sejmie. Możemy je tylko pokazywać Polakom – dodała.

