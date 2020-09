Miller: To zwiastun rozlicznych kłopotów

Wciąż nie jest pewne, czy potwierdzą się doniesienia, w myśl których po rekonstrukcji rządu wejdzie do niego w randze wicepremiera Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości miałby zostać szefem komitetu ds. bezpieczeństwa i nadzorować resort sprawiedliwości, MON oraz MSWiA.

Do takiego scenariusza odniósł się w rozmowie z Jackiem Prusinowskim na antenie Radia Plus były premier, obecnie europoseł Leszek Miller. W ocenie polityka, jest to zwiastun rozlicznych kłopotów.

– Dlatego że w rządzie zderzą się jakby dwa porządki. Porządek konstytucyjny i ustrojowy z Morawieckim i porządek polityczny z pozycją Kaczyńskiego – wyjaśnił. Miller podkreślił, iż oznacza to, że Rada Ministrów będzie miała dwóch szefów. – Nominalnego i realnego i to jest teren rozmaitych konfliktów, a także zapowiedź takiego stanu przejściowego – wskazał.

– Niezależnie od intencji oznacza to osłabienie Pana Mateusza Morawieckiego. Proszę sobie wyobrazić salę obrad Rady Ministrów, premier prowadzi jakiś punkt, zaczyna go podsumowywać, proponuje konkluzje i wtedy wszyscy patrzą na Kaczyńskiego, czy kiwnie głową na tak. To nie jest komfortowa pozycja dla premiera – ocenił.

