Kilka tygodni temu objął stanowisko. Nie żyje komendant policji w Iławie

Kidawa-Błońska nie rozumie, co jest złego w "totalnej opozycji". Dalej zamierza "krytykować i...

– Nie rozumiem, że zarzucało się opozycji, że jest totalna. Totalna, to znaczy, że naprawdę poważnie to traktuje i pilnuje wszystkich spraw – mówiła w Polsat News wicemarszałek Sejmu z PO Małgorzata Kidawa-Błońska. – To, że w PiS słowo...