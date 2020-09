"Coś mnie wtedy tknęło i pomyślałem, że przecież nie mamy dobrego zdjęcia". Poruszający wpis Bosaka

"Po czterech dniach wracam z mojej rodzinnej Zielonej Góry do Warszawy. W piątek odbył się pogrzeb mojej babci Teresy, która po niespodziewanym pogorszeniu zdrowia umarła w poniedziałek" – napisał Bosak, pokazując zdjęcie z babcią.

"To zdjęcie poniżej zrobiliśmy w Święta Wielkanocne zeszłego roku. Pomyślałem wtedy podczas wizyty, że w sumie nie mam żadnego dobrego zdjęcia z babcią. Poprosiłem babcię żebyśmy wyszli na balkon, namówiłem mamę do fotografowania moim telefonem, a babcię żeby się uśmiechnęła. To pierwsze dobre zdjęcie, które mamy wspólnie i zarazem niestety już ostatnie" – pisze dalej polityk.

"W pamięci zachowam naszą ostatnią rozmowę telefoniczną i wszystkie dobre wspomnienia. Babcia była ostatnim z czwórki moich dziadków, wszyscy pozostali odeszli już wcześniej. Pochodziła z Kresów i przeżyła 87 lat. Dbajcie o kontakt z dziadkami póki czas. I westchnijcie proszę za duszę mojej babci" – prosi Bosak.