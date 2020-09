Rzecznik Ministerstwa Zdrowia o wzroście zakażeń: Musimy przywyknąć do tych wyników

W poniedziałek badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 1 306 osób wobec piątkowego rekordu 1 587. Natomiast w niedzielę wykryto ich 1 350, w sobotę 1 584, w czwartek 1 136, w środę 974, we wtorek 711, zaś w poniedziałek 748. Resort poinformował w poniedziałek też o śmierci kolejnych 15 chorób. łącznie od 4 marca, czyli początku epidemii w Polsce, zakażenie potwierdzono już u 88 636 osób. Zmarło 2 447 zakażonych, wyzdrowiało 68 420. Komentując te dane rzecznik MZ powiedział, że do takich wyników musimy w ciągu najbliższych dni przyzwyczaić się.

– Ta sytuacja w najbliższy dniach na pewno się nie zmieni. Musimy przywyknąć do tych wyników. To, co przewiduje nasza strategia, to nie jest postawienie tamy koronawirusowi, ale mierzenie się z koronawirusem punktowo w tych miejscach, w których istnieje duże zagrożenie, w tych powiatach, gdzie mamy dużą liczbę przypadków, dlatego jest ta gradacja na powiaty żółte i czerwone – powiedział Andrusiewicz.

Dodał, że obecnie będziemy "mieli raczej wymianę między województwami w liczbie odnotowywanych nowych przypadków". Przypomniał też, że nadal obowiązują zasady dotyczące zachowywania dystansu i noszenia maseczek i jeśli nie będziemy ich przestrzegać, to "na pewno w najbliższych dniach możemy osiągnąć większe wyniki niż te 1300-1500 przypadków".

