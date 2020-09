Kosiniak-Kamysz pisze do ministra zdrowia. "Potrzebuje jasnej informacji"

Podczas poniedziałkowej konferencji w Sejmie lider PSL powiedział, iż chciałby poruszyć temat, który w życiu naszych rodzin obecny jest od marca, a więc to wszystko, co dzieje się wokół koronawirusa. – Chcemy porozmawiać i zaprosić do tej rozmowy, wezwać do tej rozmowy na temat ochrony zdrowia wszystkich zaintersowanych – przekazał.

Władysław Kosiniak-Kamysz nawiązal do listu, który wystosował do szefa resortu zdrowia. – Podchodzimy z życzliwością do nowo powołanego ministra zdrowia. Zdajemy sobie sprawę, że działa w warunkach trudnych, przejął resort, kiedy szaleje epidemia. Przypadków zachorowań jest coraz więcej, dzisiaj przy 13 tys. wykonanych testów, jest ok. 1300 przypadków. To jest bardzo dużo i rośnie liczba z dnia na dzień – mówił dalej szed ludowców.

Polityk podkreślał, że potrzebuje od ministra zdrowia "jasnej informacji, co należy robić, jak należy postępować". – Ta informacja musi być po prostu codzienna i bardzo precyzyjna – wskazał.

– Myślę, że jest czas, żeby usiąść do wspólnej rozmowy ze wszystkimi siłami politycznymi i do takiego spotkania wspólnie dla pacjentów, dla ochrony zdrowia wzywamy ministra zdrowia, wszystkie siły polityczne, ale zapraszamy też pacjentów, organizacje pacjentów, organizacje skupiające pracowników medycznych – dodał.

