"Nasz cel jest niezmienny". Premier zaprezentował nowy pakiet dla przedsiębiorców

– Zza horyzontu wyłania się już powoli rok 2021 i dzisiaj podczas posiedzenia Rady Ministrów dyskutowaliśmy ustawę budżetową na ten rok. Wiemy z jakimi perturbacjami mieliśmy do czynienia i jakie były niespodzianki związane z COVID-19 w 2020 – zaczął poniedziałkową konferencję Mateusz Morawiecki. – Wiedzieliśmy, że musimy znaleźć odpowiedź na nowe wyzwania. Ta odpowiedź to nasze tarcze, które ratowały miejsca pracy. Wystarczy popatrzeć na przyrost bezrobocia u naszych sąsiadów z Europy Zachodniej, żeby dostrzec te wartości, które nami kierowały – dodawał premier. Jak podkreślił, nie obyło się bez skutków dla tegorocznego i przyszłorocznego deficytu budżetowego, jednak taka sytuacja ma miejsce na całym świecie. – Dzisiaj poszczególne państwa poprzez zmniejszenie długu ratują swoją strukturę produkcji. Choć prognozy się zmieniają, to nasz cel jest niezmienny: jak najlepiej płatne miejsca pracy dla Polaków i wsparcie dla polskich przedsiębiorców – zapewniał.

Mateusz Morawiecki oświadczył, że mimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z pandemią, rząd podniesie próg dla możliwości rozliczenia się za pomocą estońskiego CIT do obrotów 100 mln zł. Jak wyjaśnił, od 1 stycznia przyszłego roku rozszerzona zostanie możliwość rozliczania według zasad estońskiego CIT z 50 mln zł do 100 mln zł obrotów. Premier przekonywał, iż przyczyni się to do powstania "dziesiątek tysięcy miejsc pracy w zaawansowanych technologicznie sektorach".

Szef rządu powiedział też, że rząd zrealizował obietnicę "niższej zapłaty za ZUS" dla małej działalności gospodarczej, zwiększy możliwości firm płacących PIT możliwości ryczałtowego rozliczania podatków - z obrotów 250 tys. euro do 2 mln euro. Wskazał też na zwiększenie możliwości rozliczenia się na 9 proc. CIT z powodu podniesienia z 1,2 do 2 mln euro progu obrotów.

Czytaj także:

Nowe propozycje rządu. Premier zdradził je na zdjęciuCzytaj także:

Nowa funkcja dla Ardanowskiego? To tam może trafić po odejściu z rządu