Sztab kryzysowy w Warszawie. Trzaskowski ma nadzieję, że nie ziszczą się "pesymistyczne scenariusze"

W poniedziałek odbył się sztab kryzysowy, który dotyczył sytuacji epidemicznej w Warszawie. Podczas konferencji prasowej po spotkaniu, prezydent stolicy Rafał Trzaskowski przedstawił jego ustalenia. Zapowiedział również, że podobne cykliczne sztaby kryzysowe będą odbywać się 2 lub 3 razy w tygodniu.

Trzaskowski przedstawił sytuację, jaka na chwilę obecną panuje w mieście. W ciągu ostatnich 14 dni w Warszawie doszło do ponad 1000 zakażeń. Z kolei począwszy od 1 września zawieszono zajęcia w 12 szkołach. Wśród 87 osób pracujących w warszawskiej oświacie stwierdzono zakażenie COVID-19. 50 z nich to nauczyciele, 31 – uczniowie, a sześcioro to pracownicy administracyjni. Wśród pracowników oświaty na kwarantannie przebywało dotąd 1155 osób.

Prezydent stolicy zapewnił również, że dla żadnego pacjenta nie zabraknie respiratorów. Ze 115 dostępnych urządzeń, w tej chwili zajętych jest 70. Trzaskowski mówił także o innych działaniach podejmowanych przez jego administrację.

– Odebrałem dzisiaj raporty, zarówno z placówek edukacyjnych, jak również z szpitali, które mi podlegają. Kontynuujemy dezynfekcję przestrzeni publicznej każdej nocy, jeśli nie pada deszcz. Dezynfekowane jest m.in. dwieście wiat przystankowych, kilka pętli oraz kilkadziesiąt kilometrów ulic i chodników – powiedział Rafał Trzaskowski.

Władze Warszawy apelują do rządu o "jeszcze bliższą współpracę". Trzaskowski wyraził również nadzieję, że nie ziszczą się "pesymistyczne scenariusze". – Niemniej jednak musimy być na nie gotowi – podkreślił prezydent Warszawy.

Czytaj także:

"Nasz cel jest niezmienny". Premier zaprezentował nowy pakiet dla przedsiębiorcówCzytaj także:

Negocjacje wciąż trwają. Nieoficjalnie: Ten projekt nadal dzieli Zjednoczoną Prawicę