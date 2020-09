"Rz" nieoficjalnie: Sprawozdania finansowe Konfederacji i Zielonych odrzucone

Decyzja miała zapaść podczas poniedziałkowego posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej. Jeśli informacje się potwierdzą będzie to oznaczać dla Konfederacji dużych sum. Chodzi o dotacje, jakie partie polityczne otrzymują za zdobyte mandaty w wyborach parlamentarnych oraz subwencje, uzależnione od wyniku wyborczego.

W tej chwili Konfederacja otrzymuje prawie 7 mln złotych subwencji dla partii politycznych. Jak donosił portal Wprost.pl powodem niezaakceptowania sprawozdania przez PKW może być błąd polegający na przyjęciu przez partię korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym, których wartość przekroczyła dopuszczalny ustawowo limit jednego procenta.

Jak stwierdził w wydanym oświadczeniu Skarbnik Konfederacji Michał Wawer doniesienia o nieprawidłowościach w finansach Konfederacji są nieprawdziwe.

Partie mogę jeszcze wnieść skargę do Sądu Najwyższego na postanowienie PKW. Mają na to 14 dni. W 2016 roku Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Nowoczesnej. Ryszard Petru, ówczesny przewodniczący partii zapowiadał, ze skieruje skargę do Sądu Najwyższego. Ostatecznie jednak tego nie zrobił.

