"Znajdzie się po złej stronie historii...". Sobolewski odpowiada Mosbacher

"Chcemy wyrazić nasze poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają społeczność gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i interpłciowych (LGBTI) oraz innych mniejszości w Polsce stojących przed podobnymi wyzwaniami" – czytamy w liście otwartym opublikowanym na stronie amerykańskiej ambasady. CZYTAJ WIĘCEJ.

Natomiastw wywiadzie udzielonym portalowi wp.pl Mosbacher zwróciła się do Polaków następującymi słowami: "Musicie wiedzieć, że w kwestii LGBT jesteście po złej stronie historii. Mówię o postępie, który się dokonuje bez względu na wszystko. Używanie tego typu retoryki wobec mniejszości seksualnych jedynie wyobcowuje Polskę".

To właśnie do tej wypowiedzi odniósł się Krzysztof Sobolewski na Twitterze. "Pani Ambasador @USAmbPoland stara się pomóc Prezydentowi @realDonaldTrump, ale na miejscu Pana Prezydenta @realDonaldTrumpszybko podziękowałbym za taka pomoc, gdyż grozi to, że znajdzie się po złej stronie historii..." – napisał polityk na Twitterze.