"Kaczyński będzie rządził do 120 lat". Zaskakujące słowa krewnego prezesa PiS

Jan Maria Tomaszewski jest jednym z najbliższych krewnych prezesa PiS. To syn starszej siostry Jadwigi Kaczyńskiej, matki Jarosława Kaczyńskiego. W rozmowie z "Super Expressem" podzielił się z czytelnikami opinią na temat politycznych talentów swojego krewnego.

– Prezes Jarosław Kaczyński będzie rządził do 120 lat! Jarek to genialny strateg, jest po prostu genialny i żaden z polityków, jak choćby Donald Tusk, do pięt Jarkowi nie dorasta! – stwierdził Tomaszewski.

– Jarek jest po prostu szalenie autentyczny, bardzo wiarygodny, ma wyjątkową inteligencję, to człowiek niesamowicie zdolny. Jarek jest zawsze 10 kroków przed wszystkimi, przed konkurencją polityczną – dodał brat cioteczny Kaczyńskiego.

Tomaszewski udzielił również zaskakującej odpowiedzi na pytanie, jak długo Kaczyński będzie pozostawał czynny w polityce. – Jarek będzie rządził do 120 lat! – odparł.

Według medialnych doniesień prezes PiS wejdzie do rządu Mateusza Morawieckiego, gdzie obejmie funkcję wicepremiera i będzie nadzorował pracę ministrów resortów siłowych: ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a także szefów MSWiA Mariusza Kamińskiego oraz MON Mariusza Błaszczaka.