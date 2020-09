"Jestem pod wrażeniem tego, co zrobił". Zimoch dołączy do ruchu Hołowni?

– Mam nadzieję. Choćby na to, że będzie rozmawiał z posłami – zaznaczył Tomasz Zimoch, pytany o Cezarego Tomczyka na stanowisku szefa klubu. – Poprzedni szef nie tylko ze mną nie zamienił nawet słowa. Nawet nie wiedział, jak wygląda moje "posłowanie". Dobrze, że nowy przewodniczący mówił o potrzebie zmiany, dobrze, że dostrzegł błędy w pracy klubu, także jego zdaniem nie funkcjonował tak, jak tego oczekiwano. Łączenie funkcji szefa partii i przewodniczącego klubu parlamentarnego było bardzo złym pomysłem – dodawał.

– Od dość dawna konsekwentnie powtarzam: stanowiska szefa klubu nie powinna piastować osoba, która jest bardzo blisko związana z kierownictwem partii. To złe połączenie, jeśli chodzi o działalność klubu. Na pewno przewodniczącym powinien być ktoś, kto posiada autorytet w gronie posłów – podkreślił

Może do Hołowni?

Na pytanie, że skoro, jako poseł bezpartyjny, wciąż szuka dla siebie miejsca, to może rozważa wstąpienie do ruchu Szymona Hołowni, Zimoch podkreślił, że jest "pod wrażeniem tego, co zrobił do tej pory".

– Uważam, że rozbudzenie zainteresowania działalnością obywatelską od zera i to przy takiej polaryzacji społeczeństwa, jest prawdziwym wyczynem. Widziałem w wielu regionach Polski, jakie poparcie zyskał ruch Szymona Hołowni. To na pewno bardzo ciekawy projekt, który jest lekceważony przez wieloletnich polityków. Muszę przyznać, że chciałbym, żeby Hołowni się udało. Dzisiaj jest porównywany do Janusza Palikota czy Ryszarda Petru, ale w tym przypadku może być zupełnie inaczej – ocenił.

– A nie uważa pan, że Szymon Hołownia jest bardziej wiarygodny niż Rafał Trzaskowski i jego ruch? – dopytywał dziennikarz.

– W takiej sytuacji zmienia się temat rozmowy. Może powinienem zapytać pana, czy porozmawiamy o grzybach albo o pogodzie? – odpowiedział.

