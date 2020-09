"Ambasador Mosbacher często robi gafy, a dyplomacja to jednak skład porcelany"

"Musicie wiedzieć, że w kwestii LGBT jesteście po złej stronie historii. Mówię o postępie, który się dokonuje bez względu na wszystko. Używanie tego typu retoryki wobec mniejszości seksualnych jedynie wyobcowuje Polskę" – stwierdziła ambasador Georgette Mosbacher w rozmowie z Marcinem Makowskim.

W wywiadzie udzielonym portalowi wp.pl Mosbacher stwierdza, że Polska posiada na Zachodzie reputację kraju "nieprzyjaznego mniejszościom seksualnym", co z kolei przekłada się niekorzystne na decyzje inwestycyjne oraz ma wpływ na "sprawy militarne". Polityk podkreśliła, że kwestia LGBT łączy w USA większość polityków (zarówno Donalda Trumpa i Joe Bidena).

Sygnały wysyłane od ambasador Mosbacher komentował w Radiu Plus Ryszard Czarnecki.

– Trzeba wziąć poprawkę na to, że Pani Ambasador jest osobą bardzo młodą w sensie doświadczenia, to jej pierwsza placówka. Mam wrażenie, że często robi różnego rodzaju gafy. Albo ma takich sobie doradców, albo przenosi pewne modele rozwiązań z biznesu do sfery dyplomacji, czasem dyplomacja to jednak skład porcelany i trzeba tu bardzo uważać – ocenił.

