"Nie ma większej wartości niż Polska". Wzruszające słowa premiera Morawieckiego

– Kiedy myślę o drodze mojego ojca to widzę, że szukał tego, co fundamentalne – dobra i prawdy i tym wartościom podporządkowywał swoje działania publiczne. Mawiał, że wszyscy razem jesteśmy ważniejsi niż każdy z osobna – mówił premier Morawiecki.

– Historia Polski to historia wolności, odyseja wolności. XX wiek to także niesamowity fenomen, kiedy do idei wolności dodaliśmy oryginalną myśl i ideę Solidarności. Ona niesie nas dzisiaj ku przyszłości. To był azymut działań mojego ojca – podkreślał.

– Oddajemy tu hołd Żołnierzom Wyklętym, którzy w bohaterskiej i nieludzkiej walce walczyli z monstrualnym złem. Oni wszyscy zachowali się wtedy jak trzeba. Tutaj w tych murach zobaczyłem pierwszy raz mojego ojca po 6 latach – wiosną 1988 roku – wspominał. – Dziękuję za niesienie w przyszłość tych arcypolskich wartości, które nas ukształtowały i których dzieło będzie wyznaczać losy Polski w przyszłości. To miejsce to polska prawda i prawda o Polsce, która stąd bije i tętni gorącym sercem historii – zaznaczał.

– Wszyscy, którzy tutaj byli chcą nam powiedzieć – nie ma większej wartości i sprawy niż Polska, która opiera swoje założenia o wolność i solidarność – dodał.

Czytaj także:

Zakończyło się spotkanie premiera i prezydenta. Wiadomo, kiedy powołanie nowego rząduCzytaj także:

Emocjonalny wpis Morawieckiego. "Wspominam dzisiaj mego Tatę"