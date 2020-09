Rekonstrukcja rządu. Premier ogłosił nazwiska nowych ministrów

Mateusz Morawiecki tłumaczył, że rekonstrukcja ma na celu lepsze podejmowanie decyzji i usprawnienie działań w ramach resortów, tak żeby można było "znaleźć najlepszą i najszybszą odpowiedź na czasy, które charakteryzują się wielkim wyzwaniem pandemii i wychodzenia z niej od strony gospodarczej".

– Przy połączeniu strukturalnym braliśmy pod uwagę to, żeby eksperci z różnych jednostek mogli jak najszybciej kończyć swoje analizy, bo one wpływają na proces podejmowania decyzji, który będzie szybszy i bardziej efektywny. To zmniejszenie kosztów – tłumaczył premier.

Szef rządu wyraził w swoim oświadczeniu przekonanie, że wprowadzone w jego gabinecie zmiany przyczynią się do tego co zostało zaplanowane w pierwszej kolejności: szybszego i lepszego poradzenia sobie z kryzysem niż nasi partnerzy z Europy Zachodniej. – To także budowa państwa dobrobytu - to co obiecaliśmy Polakom. To sedno naszego programu, który jednocześnie opiera się o wartości polskie i europejskie. Mając to na uwadzę chcę zaprezentować kilku nowych ministrów, którzy obejmą powiększone jednostki – dodawał.

Z informacji przekazanej przez premiera wynika, że - zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami - Jarosław Kaczyński wejdzie do rządu w randze wicepremiera.





Do rządu - jako wicepremier - powróci Jarosław Gowin. Lider Porozumienia będzie kierował pracami nowego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

W resorcie rolnictwa Jana Ardanowskiego zastąpi poseł Grzegorz Puda.





Ministerstwo Edukacji i Nauki obejmie Przemysław Czarnek.

Ministerem, członkiem Rady Ministrów będzie Michał Cieślak z Porozumienia.