Świrski: Działalność Barta Staszewskiego to najobrzydliwszy rodzaj zniesławienia Polaków

Gmina Tuszów Narodowy (woj. podkarpackie) zdecydowała się złożyć do sądu pozew przeciwko Bartowi Staszewskiemu. Wcześniej na taki krok zdecydowała się gmina Zakrzówek.

Przypomnijmy, że Bart Staszewski prowadzi akcję polegającą na umieszczeniu pod tablicami z nazwą miejscowości tablicy z wielojęzycznym napisem: "Strefa wolna od LGBT". Następnie zdjęcia z taką bezprawnie umieszczoną, a wyglądającą na urzędową tablicą, publikuje w swoich mediach społecznościowych i prowadzonym przez siebie portalu w języku angielskim i polskim lgbtfreezones.pl i strefywolneodlgbt.pl.

– Działalność Barta Staszewskiego, który zdołał przekonać świat o tym, że w Polsce istnieje segregacja ludzi jest najobrzydliwszym rodzajem zniesławienia Polaków z którym w ośmioletniej działalności zetknęła się Reduta dobrego Imienia – podkreśla prezes RDI Maciej Świrski.

"Nie mamy tu do czynienia z "niewiedzą" czy pomyłką. Naszym zdaniem jest to intencjonalne przedstawianie Polaków jako segregacjonistów, zrównywanie nas z hitlerowskimi Niemcami. Słowa "strefa wolna od LGBT" są przedłużeniem niemieckiego "Judenrein". Stawiamy temu tamę. Będą kolejne pozwy od kolejnych gmin Polacy są narodem doświadczonym przez segregacjonistyczne totalizmy. Nie ma w Polsce żadnych "stref wolnych od...". Zbyt dobrze wiemy czym segregacjionizm się kończy. Naszym zdaniem Staszewski zniesławiając Polskę liczy na to, że poddamy się nowemu totalitaryzmowi" – ocenia Świrski.

Czytaj także:

Kolejna gmina pozywa Barta Staszewskiego

Czytaj także:

"To forma szantażu". Jaki o słowach Mosbacher