Posłanka PiS na proteście rolników: Posłem się bywa, człowiekiem należy zostać do końca

Uczestnicy sprzed Sejmu przeszli przed Pałac Prezydencki, gdzie miały miejsce przemówienia. W pewnym momencie głos zabrała posłanka PiS Teresa Hałas. Parlamentarzystka podczas głosowania w Sejmie sprzeciwiła się noweli ustawy o ochronie zwierząt. Hałas to szefowa NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych.

– Ja również zawiodłam się na zachowaniach naszych przywódców. Nie było dialogu, ustawa miała przejść w jeden dzień, a ministe rolnictwa nie widział jej na oczy i został zawieszony z nami (w prawach członka PiS – red.). Posłem się bywa, człowiekiem należy zostać do końca – powiedziała Hałas.

Do demonstrantów mówił również Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii. Jego zdaniem, od czasu, gdy rządzi PiS, "nie było w Warszawie tylu rolników". Był on członkiem delegacji, która podczas protestu spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudą. – Po rozmowie z głową państwa widzimy w nim podobną twarz, jak u każdego z nas. Jest zakłopotany, chciałby dobrze, ale z drugiej strony nie ma wyjścia, bo rachunek polityczny jest prosty – zrelacjonował.

Na scenie pojawił się również Marek Miśko, dyrektor Polskiego Związku Futrzarskiego. Zaapelował do poszczególnych polityków, by "wzięli się w garść". Wyciągnijcie Ziobrę, pokażcie temu człowiekowi z Żoliborza, gdzie jest jego miejsce. Koalicja PSL-u i Konfederacji! Jedni mają strażaków, drudzy Wszechpolaków. Jaka to siła na ulicy! Trochę rac, trochę sikawek i Polska jest nasza – nawoływał Miśko.

Czytaj także:

Ardanowski: Zdecydowano się na wojnę z polską wsią

Obecnie nad nowelą ustawy o ochronie zwierząt pracuje Senat. W październiku ma się odbyć dodatkowe posiedzenie izby, podczas którego odbędzie się głosowanie nad całością projektu, do którego senatorowie zgłaszają liczne poprawki. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że przy decyzji odnośnie do dalszych losów ustawy o ochronie zwierząt będzie miał na względzie kwestie humanitarnego traktowania zwierząt, dobrostanu zwierząt, ale także byt i jakość życia polskich rolników.

Przypomnijmy: "Piątka dla zwierząt" zakłada m. in. wygaszenie przemysłu futrzarskiego w Polsce, a także ograniczenie uboju rytualnego na eksport. Propozycja PiS zwiększa także znacznie uprawnienia organizacji prozwierzęcych, zakazuje używania zwierząt w cyrkach oraz wprowadza bardziej szczegółowe zasady prowadzenia schronisk dla zwierząt.

Czytaj także:

Sylwia Spurek gratuluje nowemu mnistrowi i dzieli się swoimi pomysłami