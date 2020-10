Doniesienia RMF FM, szybka reakcja rzecznika rządu. "Do powołania dojdzie. Sprawa jest przesądzona"

„Nieoficjalnie: Solidarna Polska chce odpowiadać w rządzie za leśnictwo i łowiectwo” – podał na Twitterze dziennikarz RMF FM Patryk Michalski.

„Do wiceministra od tych obszarów przymierzani są Edward Siarka i Norbert Kaczmarczyk. O ile do powołania dojdzie, bo wg KPRM sprawa nie jest przesądzona” – informuje dalej dziennikarz.

Na doniesienia serwisu szybko zareagował rzecznik rządu Piotr Müller, który napisał: "To może oficjalnie: Według umowy koalicyjnej Solidarna Polska będzie miała wiceministra odpowiedzialnego za lasy”.

„Do powołania dojdzie. Sprawa jest przesądzona” – dodał rzecznik.

Rekonstrukcja rządu. Premier ogłosił nazwiska nowych ministrów

W środę premier Mateusz Morawiecki zaprezentował nazwiska polityków, którzy wejdą w skład jego rządu po rekonstrukcji. – Nowa struktura rządu ma służyć lepszemu podejmowaniu decyzji – tłumaczył szef rządu.

– Przy połączeniu strukturalnym braliśmy pod uwagę to, żeby eksperci z różnych jednostek mogli jak najszybciej kończyć swoje analizy, bo one wpływają na proces podejmowania decyzji, który będzie szybszy i bardziej efektywny. To zmniejszenie kosztów – tłumaczył premier.

Z informacji przekazanej przez premiera wynika, że – zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami – Jarosław Kaczyński wejdzie do rządu w randze wicepremiera.

Do rządu – jako wicepremier – powróci Jarosław Gowin. Lider Porozumienia będzie kierował pracami nowego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

W resorcie rolnictwa Jana Ardanowskiego zastąpi poseł Grzegorz Puda. Ministerstwo Edukacji i Nauki obejmie Przemysław Czarnek.

Ministrem, członkiem Rady Ministrów będzie Michał Cieślak z Porozumienia.

