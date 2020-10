Lis, Giertych i dziennikarka Oko.Press w obronie Konfederacji. "Piekło zamarzło"

"Rz": COVID-19 atakuje Warszawę

Wszystko wskazuje na to, że Warszawa trafi do żółtej strefy. Będzie to efekt wzrostu zakażeń, który miał miejsce w ciągu ostatnich dwóch tygodni. W środę stołeczny sanepid poinformował, że w ciągu ostatniej doby liczba osób zakażonych w...