Wielkie zmiany na koronawirusowej mapie Polski. Aż 17 powiatów w czerwonej strefie

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano w czwartek projekt rozporządzenia Rady Ministrów, dotyczący powiatów i miast na prawach powiatu, które mają od soboty znaleźć się z strefach czerwonej i żółtej.

Projekt przewiduje, że od soboty w czerwonej strefie będzie 16 powiatów i miasto na prawach powiatu Sopot, zaś w żółtej – 28 powiatów oraz miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Rzeszów, Kielce, Nowy Sącz, oraz Szczecin.

Obszar czerwony obejmie powiaty:

- aleksandrowski i żniński w województwie kujawsko-pomorskim,

- białostocki w województwie podlaskim,

- działdowski w województwie warmińsko-mazurskim,

- gostyński, krotoszyński i międzychodzki w województwie wielkopolskim,

- głubczycki w województwie opolskim,

- kartuski i miasto na prawach powiatu Sopot w województwie pomorskim,

- kłobucki w województwie śląskim,

- limanowski, myślenicki, nowotarski i tatrzański w województwie małopolskim,

- łęczyński w województwie lubelskim,

- otwocki w województwie mazowieckim.

Obszar "żółty" w myśl projektu ma objąć powiaty:

- bartoszycki, iławski i nidzicki w województwie warmińsko-mazurskim,

- bełchatowski, piotrkowski i wieluński w województwie łódzkim,

- brzeski i oleski w województwie opolskim,

- bytowski, gdański, kościerski, nowodworski, miasto na prawach powiatu Gdańsk, miasto na prawach powiatu Gdynia, pucki, słupski i wejherowski w województwie pomorskim,

- dębicki, miasto na prawach powiatu Rzeszów i mielecki w województwie podkarpackim,

- janowski w województwie lubelskim,

- kielecki i miasto na prawach powiatu Kielce w województwie świętokrzyskim,

- nowosądecki, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz, suski i wadowicki w województwie małopolskim,

- miasto na prawach powiatu Szczecin w województwie zachodniopomorskim,

- ostrowski i wolsztyński w województwie wielkopolskim,

- przasnyski i żyrardowski w województwie mazowieckim,

- trzebnicki w województwie dolnośląskim,

- wysokomazowiecki w województwie podlaskim.

Zmiany obostrzeń w strefach

W ramach nowej strategii walki z pandemią COVID-19 resort zdrowia wprowadza ograniczenie działania punktów gastronomicznych, barów i restauracji: w strefie czerwonej będą mogły być otwarte do godz. 22:00.

MZ wprowadza również obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu zarówno w strefie czerwonej, jak i żółtej.

Z kolei wesela w strefie zielonej będą ograniczone do 100 osób, w żółtej do 75, a w czerwonej do 50.

